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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Кабмін спростив будівництво повіртяних ЛЕП та підстанцій

Кабмін спростив будівництво повіртяних ЛЕП та підстанцій

Кабінет міністрів спростив будівництво ліній електропередач та підстанцій виключивши вимогу проведення оцінки впливу на довкілля для такого будівництва. про це на своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Ухвалили на Уряді рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій. Це допоможе швидше відновити нашу енергосистему.  На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України", - написав прем'єр.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати енергосистему України. Наразі енергетики працюють для ліквідації наслідки російських атак, дефіцит потужності в енергосистемі скорочується, але продовжує залишатися значним.

Автор:
Степан Крьока