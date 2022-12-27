Кабмін спростив будівництво повіртяних ЛЕП та підстанцій

Кабінет міністрів спростив будівництво ліній електропередач та підстанцій виключивши вимогу проведення оцінки впливу на довкілля для такого будівництва. про це на своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Ухвалили на Уряді рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій. Це допоможе швидше відновити нашу енергосистему. На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку Росія веде проти України", - написав прем'єр.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати енергосистему України. Наразі енергетики працюють для ліквідації наслідки російських атак, дефіцит потужності в енергосистемі скорочується, але продовжує залишатися значним.