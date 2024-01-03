Кабмін завершив формування наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів завершив формування наглядової ради Групи “Нафтогаз”. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Кабінет Міністрів України призначив сьомого члена наглядової ради НАК «Нафтогаз України» — представника держави. Ним став Костянтин Марʼєвич. Відповідне розпорядження №1221-р затверджено 29 грудня 2023 року. Таким чином, формування наглядової ради Нафтогазу повністю завершено", - сказано в повідомленні.

Відповідно до чинного статуту "Нафтогаз" кількісний склад наглядової ради встановлюється Кабінетом Міністрів України та становить сім членів (чотири незалежних та три представники держави). Більшу частину наглядової ради було обрано у січні 2023 року.

Відповідно до рішення, яке Кабмін прийняв наприкінці січня 2023 року незалежними членами наглядової ради стали колишній старший віце-президент норвезької компанії Equinor (Statoil) Анфіннсен Тор Мартін, президент та гендиректор Vermilion Energy Маріно Ентоні, Хуквей Річард, який має 33-річний досвід роботи у компанії BP, та професор бізнес-школи INSEAD Людо ван дер Хейден.

Представниками держави стали радниця прем'єр-міністра Наталя Бойко, котра була членом минулої наглядової ради та у 2017-2019 році обіймала посаду заступниці міністра енергетики, а також заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, котрий раніше обіймав посаду генерального директора металургійного комбінату "Запоріжсталь".

10 лютого 2023 року головою наглядової ради був обраний Ентоні Маріно.