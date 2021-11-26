"Киевтеплоэнерго" начало начислять штрафы за долги за горячую воду и тепло

КП "Киевтеплоэнерго" начало применять штрафы в размере 3% годовых и начислять инфляционные потери к хроническим должникам за тепловую энергию с лета 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

""Киевтеплоэнерго" вынуждено применить 3% годовых и инфляционные потери к должникам, длительно накапливающим долг и отказывающимся его реструктуризировать", - говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго"подчеркнули, что существует категория граждан, которые сознательно накапливают задолженность и не соглашаются на реструктуризацию.

"С лета 2021 года "Киевтеплоэнерго" вынуждено применять санкции. Это одна из антикризисных мер, которая помогла предприятию накопить средства для стабильного прохождения отопительного сезона в условиях газового кризиса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что применение санкций отменяется при подписании должником соглашения по реструктуризации долга.

Предприятие также информирует, что только за июль 2021 года в результате применения санкций был урегулирован вопрос задолженности с 303 должниками. А в период с мая 2020 по май 2021 таких должников было вдвое меньше – всего 158.

По данным "Киевтеплоэнерго", на сегодняшний день за тепло и горячую воду в Киеве задолжали около 3,5 млрд грн.

Механизмы штрафов, как напоминают в компании, предусмотрены нормами действующего законодательства.

Отметим, в соответствии с Законом Украины от 17.03.2020 № 530-IX на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещено начислить пеню, отключить услугу, выселить из жилья.

На заседании Кабинета Министров Украины 20 сентября 2021 было принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021.

Напомним, Киевская городская государственная администрация приняла решение оставить тарифы "Киевтеплоэнерго" для населения в отопительном сезоне 2021/2022 на том же уровне, что и в предыдущем отопительном сезоне.

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