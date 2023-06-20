Кілька мереж АЗС знизили ціни на пальне: скільки коштують бензин і дизпаливо сьогодні

Окремі мережі АЗС в Україні знизили вартість пального на 0,04-2 грн/л протягом 19-20 червня. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на 2 грн/л бензин і дизпаливо подешевлали на заправках "Укрнафти". Наразі А-95 у мережі коштує 40,99 грн/л, А-95+ – 42,99 грн/л, а ДП – 39,99 грн/л.

На 2 грн/л пальне подешевшало й на станціях VostokGaz, де звичайна "пʼятірка" обходиться в 41,89 грн/л, а дизпаливо – в 41,39 грн/л.

Крім того, мережа "Маркет" знизила ціни на 1-1,5 грн/л, а "БРСМ-Нафта" – на 0,04-0,68 грн/л.

Однак є й мережі, які змінили цінники в бік збільшення. Йдеться про Prime і VST, де пальне подорожчало на 0,5-2 грн/л.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 19-20 червня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Нагадаємо, що гуртові ціни на пальне в Україні почали підвищуватимся після зниження, яке тривало від початку року. При цьому оператори АЗС очікують зростання податків із 1 липня. Про те, наскільки можуть змінитися ціни на заправках у найближчі тижні, читайте тут.

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