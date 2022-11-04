Кількість споживачів у Києві, що залишилися без світла, збільшилася у півтора раза

У Києві станом на ранок 4 листопада через стабілізаційні вимкнення без світла залишаються у півтора рази більше споживачів, ніж в попередні дні - 450 тисяч.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни", - зазначив він.

Мер закликав всіх мешканців столиці максимально економити електроенергію.

Нагадаємо, 31 жовтня Україна черговий раз зазнала масованого обстрілу зі сторони росіян. Окупанти атакували 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.