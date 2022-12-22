Київська ОВА закликала "Укренерго" та ДТЕК зробити графіки відключення світла зрозумілими

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба наполягає, що НЕК "Укренерго" та ДТЕК повинні якнайшвидше створити зрозумілі для побутових споживачів графіки електропостачання та забезпечувати належний об’єм потужності і рівномірний її розподіл.

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Про це Кулеба заявив в Facebook 22 грудня.

"Укренерго" та "ДТЕК" повинні чітко та зрозуміло інформувати людей про хід відновлювальних робіт пошкодженої енергоінфраструктури та впровадження графіків електропостачання. Також важливо, щоб світло подавалося справедливо всім мешканцям Київщини. На це наголошено окремо", — підкреслив очільник Київської ОВА.

В громадах Бучанського та Вишгородського районів, частині Обухівського та Фастівського районів електропостачання було відсутнє понад 48 годин. За словами Кулеби, ситуація в таких населених пунктах наразі покращується.

Там вже відновлюється електропостачання та вживаються додаткові заходи, аби вийти на графіки.

"Окремо доручено районним військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень та іншої критичної інфраструктури", — наголосив очільник Київської ОВА.

Нагадаємо, що напередодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, вирішила, що проведе позапланові перевірки 12 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів.

До цього Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії. Тоді серед "злісних" порушників були і ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".

Джерело фото: ua.depositphotos.com