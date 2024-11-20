Конфлікт між "Укртрансгазом" і виробником спецтехніки може викликати проблеми в енергосистемі України – ЗМІ

Через небажання "Укртрансгазу", що входить до групи "Нафтогаз", врегулювати помилку у контракті на постачання спецтехніки компанією "Торговий дім Техкомплект" під загрозою опинились поставки вишок для підприємств енергетичного сектору. Про це йдеться у статті експерта агенції "Маркет.Інфо" Олександра Голіздри на сайті видання "Українські новини".

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На його думку, така ситуація може викликати затримки в усуненні пошкоджень електромереж після ударів Росії по енергосистемі України.

Зазначається, що "Торговий дім Техкомплект" став переможцем тендера "Укртрансгазу" на постачання чотирьох спецавтомобілей і надав їх замовнику раніше визначеного контрактом терміну. Однак у процесі укладання контракту сталася технічна помилка. Під час заповнення технічного параметру "Номінальна потужність двигуна, не менше…" постачальник помилково вніс значення не в кіловатах, як йшлося у відповідній таблиці, а в кінських силах – 250. А 250 кінських сил – це не 250 кВт, а в перерахунку відповідає потужності у 185 кВт. Тобто мова йде про формальну помилку, технічну описку, машинально перенесену з не зовсім точної тендерної документації, вказує Голіздра.

"Помилково внесений параметр не впливає ні на ціну, ні на якість продукції. Більше того, у тендерних вимогах "Укртрансгазу" номінальна потужність двигуна була вказана на рівні "не менше 160 кВт", а по факту, як вже зазначалося, вона виявилася суттєво вище і склала 185 кВт. До того ж замовник не регламентував конкретну модель шасі, а вказана в угоді модель базового шасі Iveco Euro cargoML110E25WS-E5 в асортименті продукції виробника – міжнародної компанії Iveco S.p.A. – є лише з максимальною потужністю 185 кВт, а не з жодною іншою", – повідомляє експерт.

Він зазначив, що про це свідчить офіційний лист за підписом гендиректора ТОВ "Івеко Україна" І.В. Бойка. Тому, за словами експерта, навіть, якби "Торговий дім Техкомплект" дуже захотів "усунути недоліки", як того вимагає "Укртрансгаз", і замінити на шасі з потужністю двигуна у 250 кВт, він не зміг би цього зробити, бо таких двигунів від виробника Iveco S.p.A. не існує.

В матеріалі також зазначається, що "Укртрансгаз" не оплачує поставлену продукцію та вимагає від постачальника сплатити "за зберігання" поставлених автомобілів 17,73 млн грн та майже 4 млн грн штрафних санкцій за начебто неякісну техніку.

"При цьому ні на які компромісні варіанти, як в таких випадках передбачає законодавство, замовник не йде. Заборгованість за поставлену продукцію та фінансові претензії значно обмежують можливості постачальника виробляти спецтехніку для НЕК "Укренерго", АТ "Харківобленерго", ДП "Регіональні електричні мережі", АТ "Миколаївобленерго" та інших енергетичних компаній країни", – йдеться в ньому.

На думку експерта, така позиція держпідприємства не просто суперечить інтересам суспільства та держави, а й суттєво підвищує ризики блекаутів в осінньо-зимовий період третього року повномасштабної війни.