Крупнейший в мире угольный порт переходит на "зеленую" энергетику

Самый большой в мире угольный порт будет полностью работать на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Как сообщает The Guardian, порт, который базируется в австралийском городе Ньюкасл, объявил об этом, когда генерация угля на национальном рынке электроэнергии Австралии упала до самого низкого уровня за последние три месяца 2021 года.

В издании отмечают, что порт продолжает экспортировать в среднем 165 млн тонн угля в год, но переход на возобновляемые источники энергии является частью плана декарбонизации бизнеса до 2040 года.

Порт подписал соглашение с компанией Iberdrola о покупке электроэнергии из ветровой электростанции.

В рамках перехода на ВИЭ порт переоборудовал 97% транспортных средств на электрические и присоединился к другим инфраструктурным проектам для декарбонизации своей деятельности.

По данным Мельбурнского университета, возобновляемые источники энергии обеспечивают почти треть всей электроэнергии, производимой на национальном рынке электроэнергии (NEM). За последние три месяца 2021 года доля угля в сети упала на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

За тот же период количество установленных солнечных электростанций на крышах выросло на 24%, хотя доля ветра выросла лишь всего на 6,4% по сравнению с предыдущими годами.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия 1 января направила государствам-членам Европейского Союза проект решения, в соответствии с которым атомная энергетика может быть признана экологически безопасной в ЕС.