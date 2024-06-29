Литва передасть Україні третій потужний автотрансформатор

Литовська сторона передасть Україні потужний автотрансформатор, який буде встановлено на одному з енергетичних об’єктів, пошкодженому ворожими обстрілами.

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Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Це вже третій потужний трансформатор від литовських партнерів, який допоможе посилити стійкість енергосистеми.

"Литва – надійний друг і партнер України, який з перших днів повномасштабної війни підтримує нас. Я дякую Дайнюсу Крейвісу і всьому литовському народу за всю підтримку, яка була надана і продовжує надаватися українському енергосектору", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У відомстві додають, що нещодавно Литву відвідала група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів. Під час візиту українські фахівці оглянули обладнання на литовських енергетичних об’єктах, яке готується до передачі і скоро надійде в Україну.

Окрім потужного автотрансформатора, також очікується надходження з Литви високовольтних ізоляторів, клапанів, поворотних механізмів, насосів, генераторів, трансформаторів, сонячних панелей, інверторів та іншого необхідного устаткування.

Загалом з березня 2022 року Україна отримала від Литви 77 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 433 тонни, серед якого, зокрема, два потужні трансформатори.

Литва передасть автотрансформатори на 4 млн євро

Литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання для відновлення та підтримання роботи пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми на суму понад 4 мільйони євро.

В Литві демонтують різні підстанції, лінійне обладнання та матеріали, які не використовуються на об'єктах Litgrid, але перебувають у хорошому стані.

Зазначається, що литовська та українська енергосистеми використовують однакову напругу, яка відрізняється від напруги, що використовується в багатьох європейських країнах. Тому трансформатори та інше підстанційне обладнання, яке постачає Litgrid, підходять для української системи передачі електроенергії.