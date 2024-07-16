Литва віддала Україні обладнання з вільнюської ТЕЦ

Литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba передала Україні обладнання вільнюської третьої теплоелектростанції (Вільнюська ТЕЦ 3), яке допоможе відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру в Україні.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Обладнання добре працюватиме в енергетичній інфраструктурі України, і відповідає потребам оператора системи передачі", – каже генеральний директор Ignitis Gamyba Аста Сунгайлієне.

Повідомляється, що станція була зупинена в 2015 році, оскільки витрати на експлуатацію були занадто високими, але компанія змогла зберегти повну працездатність обладнання.

"Станція із загальною тепловою та електричною потужністю майже 1000 МВт працювала понад 30 років і забезпечувала теплом приблизно половину Вільнюса. Тепер це обладнання сприятиме відновленню життєво важливої ​​інфраструктури в Україні", – додала вона.

Пакет допомоги, який передає компанія, включає понад 300 одиниць критичного обладнання вільнюської ТЕЦ 3. Проте, з міркувань безпеки інформація про назви, потужність обладнання або електростанції, на які воно буде передано не розголошується.

14 країн надали енергетичне обладнання

Міжнародні партнери з 14 країн надали Україні понад 2,3 тисячі тонн енергетичного обладнання після поновлення російських атак на енергетику.

184 вантажі гуманітарної допомоги надали Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати.

Партнери передали трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.

Близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

Також литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання для відновлення та підтримання роботи пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми на суму понад 4 мільйони євро.

Атаки РФ завдали українській енергосистемі збитків на $ 26 млн

Внаслідок останніх російських ударів українська енергомережа зазнала дуже значних пошкоджень. Поки що остаточно збитки не підраховані, але за попередніми оцінками вони становлять щонайменше 26 мільйонів доларів.

Галущенко зазначив, що для ремонту Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу і, зокрема, в сусідніх країнах.

Але ці пошуки можуть бути марним, якщо країна не матиме достатньо комплексів протиповітряної оборони, щоб захистити свої енергетичні об’єкти від ракетних атак Росії та уникнути відключень електроенергії цього літа, адже з настанням спеки споживання електроенергії різко зросте.

Додамо, що енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.