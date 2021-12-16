"Луганскгаз" намерен внедрить ряд экологических проектов с форума по энергетике Еnlit Europe

Представители украинской компании "Луганскгаз" посетили одну из крупнейших в мире конференций, посвященных инновациям и новым технологиям в энергетике, — Enlit Europe. Об этом сообщил глава наблюдательного совета компании "Луганскгаз" Эдуард Швидкий.

"Мы детально ознакомились с разработками наших международных коллег. В условиях борьбы за экологичность и сохранение нашей планеты многие идеи обладают повышенной актуальностью. Мы наметили для себя ряд проектов, которые сейчас на стадии технико-экономического обоснования в рамках нашей стратегии развития. На данном этапе наша основная цель — проанализировать существующие предложения, оценить их эффективность и рассчитать их потенциальную рентабельность для украинских предприятий," — отметил Швидкий.

По его словам, участие в подобном форуме обеспечит возможность ближе ознакомиться с актуальными трендами в индустрии и глубже проанализировать те инновации, которые сейчас существуют на рынке.

"Еnlit Europe — это большое комьюнити компаний и экспертов в энергетической сфере, цель которого — обмен опытом и поиск совместных решений, способных обеспечить прогресс и устойчивое развитие для отрасли. Поэтому для нас, как для крупной украинской компании, участие в подобных мероприятиях — возможность глубже ознакомиться с мировыми трендами в энергетике и системно оценить необходимость и возможность внедрения ряда технологий в наше производство", — отметил глава наблюдательного совета "Луганскгаза".

Напомним, компания "Луганскгаз" — оператор газораспределительной системы, которая занимается транспортировкой и распределением газа на подконтрольных территориях Луганской области.

Форум Еnlit Europe состоялся в декабре 2021 года в Милане. В мероприятии приняли участие более 500 спикеров и 1000 участников, в том числе и из Украины.