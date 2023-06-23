МАГАТЕ відправить місію у постраждалі від підриву Каховської ГЕС райони

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідає постраждалі від підриву окупантами Каховської ГЕС райони, щоб оцінити нагальні потреби та розробити довгостроковий план дій.

Про це повідомила пресслужба Міненерго після зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка та гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у межах Конференції з відновлення України у Лондоні.

"Багаторічний досвід МАГАТЕ буде корисним не лише у ліквідації безпосередніх наслідків підриву дамби, але і в довгостроковому відновленні у сферах охорони здоров'я людини, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також в оцінці стану критично важливих об'єктів інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Галущенко та Гроссі обговорили результати поїздки місії МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС та поточну ситуацію на станції після підриву дамби Каховської ГЕС. Глава Міненерго сподівається на повну оцінку місією ситуації на АЕС, зокрема стану обладнання та систем управління ядерним об'єктом.

"Це надважливо, враховуючи можливі загрози, на які звертає увагу військове на політичне керівництво України, зокрема щодо намірів росіян здійснити терористичний акт на станції", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що українська розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що країна-агресор РФ готується до теракту на Запорізькій атомній станції.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначимо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. Він також нагадав, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

МАГАТЕ відомо про мінування біля ставка-охолоджувача тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Однак, під час візиту на станцію генерального директора агентства Рафаеля Гроссі жодних мін виявлено не було.