Минэнергетики назначило первые торги по продаже газа социальным предприятиям

Министерство энергетики Украины сообщило, что первые торги по продаже природного газа частных добытчиков социальным предприятиям пройдут 17 января в 15:00, передает пресс-служба ведомства.

Торги по продаже энергоресурса проведут на платформе "Украинской энергетической биржи".

Чтобы принять участие в аукционе, предприятия, основным видом деятельности которых является производство продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, подали заявки заранее.

Приказом Министерства энергетики от 14 января утвержден персональный состав и положение о комитете по надзору за биржевыми торгами по продаже природного газа собственной добычи.

Напомним, ранее Кабинет министров внедрил механизм допуска производителей продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, к биржевым торгам по продаже газа.

Еще в 2021 году производители, в том числе и социально значимых продуктов, столкнулись с энергокризисом. Украинские хлебопроизводители заявили о невозможности работать в таких условиях и предупреждают о закрытии предприятий и перебоях с поставками хлеба.

На фоне сложившейся проблемы Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило список производителей социально значимых продуктов, которые смогут получать газ с ограниченной наценкой.

К этой категории относятся производители пшеничной муки, пастеризованного молока, ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц, подсолнечного масла и куриных тушек.