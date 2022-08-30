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Місія МАГАТЕ прибула до Києва
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до української столиці перед запланованим візитом на Запорізьку АЕС, яка окупована армією РФ.
Про це повідомляє CNN.
Так, сьогодні журналісти телеканалу CNN бачили членів делегації МАГАТЕ в готелі у Києві.
29 серпня голова агентства Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії виїхала до України. В команду увійшли Маріано Гроссі та 13 інших експертів із переважно нейтральних країн. У складі місії немає представників ні США, ні Великобританії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Основна ціль візиту - відправитись до ЗАЕС, взяти під контроль ситуацію та вжити необхідних заходів, щоб убезпечити світ від ядерної загрози.
Нагадаємо, що у Білому домі вважають за необхідне повну зупинку окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції.