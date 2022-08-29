Місія МАГАТЕ вже в дорозі до Запорізької АЕС

Місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) для підтримки та допомоги Запорізької АЕС уже в дорозі, повідомив голова агентства Рафаель Маріано Гроссі.

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"Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги АЕС у Запоріжжі вже в дорозі. Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня", – написав Гроссі.

Нагадаємо, кілька днів тому Організація Об'єднаних Націй зібрала групу експертів, які мали б відправитись як МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. В команду увійшли Маріано Гроссі та 13 інших експертів із переважно нейтральних країн. У складі місії немає представників ні США, ні Великобританії.

Про місію МАГАТЕ на ЗАЕС, основна ціль якої – взяти під контроль ситуацію на ЗАЕС та вжити необхідних заходів, щоб убезпечити весь світ від ядерної загрози, стало відомо ще 26 серпня. Відразу після цього Росія черговий раз обстріляла Запорізьку АЕС.

Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.