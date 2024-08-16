Міжнародні партнери передали 26 генераторів газовикам Дніпропетровщини

Міжнародні партнери передали 26 генераторів газорозподільній компанії Дніпропетровщини, щоб забезпечити стабільну роботу газових мереж в умовах можливих перебоїв з електроенергією. Про це повідомляє Міненерго.

Дніпропетровська філія газорозподільної компанії «Газмережі» отримала 26 нових бензинових генераторів потужністю до 3 кВт кожен від донора з ОАЕ.

Генератори будуть доставлені в районні управління філії для забезпечення стабільної роботи газорозподільних мереж в умовах відсутності електроенергії.

Крім того, як зазначили у міністерстві, з березня 2022 року всі філії «Газмереж» отримали 283 генератори від міжнародних партнерів.

Додамо, що для підтримки енергосистеми, уряд України спростив імпорт енергообладнання, скасувавши вимогу надання забезпечення сплати митних платежів для товарів, що підтримують відновлення енергетичної інфраструктури.

Зміни до законодавства дозволяють ввозити в Україну без мита та ПДВ обладнання для відновлення енергетики,таке як генератори, вітрові та сонячні установки, потужні акумулятори, а також товари, що фінансуються Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

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