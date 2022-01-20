Молдова осталась с газом: успела заплатить "Газпрому" последний транш в $34 млн.

"Молдовагаз" 20 января заплатил российскому "Газпрому" аванс за поставку газа в январе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оператор "Молдовагаз" в полном объеме перечислил "Газпрому" оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года. Сумма составила $34,375 млн. Это последний транш из $63 млн, который необходимо было заплатить для продления газоснабжения Молдовы.

Расплатиться удалось благодаря выделению правительством компенсации за природный газ, отсрочки выплаты в госбюджет НДС и перечислениям компании "Энергоком".

"Мы дополнительно компенсируем любые повышения тарифов и обеспечим, чтобы газ дошел до каждого дома. Мы преодолеем и этот кризис. Весна уже близко", — заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.

Перед этим парламент Молдовы объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с газовым кризисом. В предыдущие годы "Газпром" позволял компании "Молдовагаз" в холодный период года оплачивать текущие поставки газа с отсрочкой на несколько месяцев, но сейчас ситуация изменилась. Российская компания направила официальное письмо, в котором сообщила о намерении прекратить поставку природного газа в Молдову в случае неоплаты текущей поставки до 20 января 2022 года.

"К сожалению, "Газпром" грозит оставить потребителей без газа вместо того чтобы принять меры, которые помогут "Молдовагаз" выполнить договорные обязательства перед потребителями и поставщиками, несмотря на то, что концерн владеет мажоритарным пакетом акций в "Молдовагаз", — подчеркивала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

Подобная ситуация уже возникала в ноябре 2021 года. Тогда, чтобы "Молдовагаз" смог расплатиться за российский газ, парламент страны принял поправки в госбюджет на 2020 год.