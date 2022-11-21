На 22 листопада "Укренерго" анонсує лише планові відключення

Національна енергетична компанія “Укренерго” повідомляє, що по всій території України 22 листопада будуть здійснюватися лише планові відключення електроенергії. Про це говориться в телеграм-каналі “Укренерго”.

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"Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення. Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність", - сказано в повідомленні.

Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, CEO постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко вважає, що українці житимуть в умовах відключень щонайменше до кінця березня.

Тим часом в ДТЕК порадили українцям подумати над виїздом з України для економії електроенергії. Для збереження енергосистеми необхідно зменшити обсяги споживання е/е, тому українцям, які мають можливість, краще було б виїхати із України на період опалювального сезону. При цьому ситуація не є критичною, але все ж важка.