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Енергетика
Дата публікації

На 22 листопада "Укренерго" анонсує лише планові відключення

На 22 листопада "Укренерго" анонсує лише планові відключення

Національна енергетична компанія “Укренерго” повідомляє, що по всій території України 22 листопада будуть здійснюватися лише планові відключення електроенергії. Про це говориться в телеграм-каналі “Укренерго”.

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"Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення. Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність", - сказано в повідомленні.

Графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, CEO постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко вважає, що українці житимуть в умовах відключень щонайменше до кінця березня.

Тим часом в ДТЕК порадили українцям подумати над виїздом з України для економії електроенергії. Для збереження енергосистеми необхідно зменшити обсяги споживання е/е, тому українцям, які мають можливість, краще було б виїхати із України на період опалювального сезону. При цьому ситуація не є критичною, але все ж важка.

Автор:
Степан Крьока