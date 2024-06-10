На Чернігівщині виявили незаконну врізку в нафтопровід

Працівники служби безпеки ПАТ "Укрнафта" виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід "Великі Бубни – Талалаївка", що на території Талалаївського району Чернігівської області.

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Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що врізка виготовлена за допомогою патрубка висотою 5 см з кульковим краном діаметром 1 дюйма.

До нього приєднаний гумовий шланг високого тиску діаметром ¾ дюйма, довжиною 30 метрів, заповнений нафтою. На кінці шлангу встановлено кульковий кран діаметром 1 дюйм.

Повідомляється, що після фіксації злочину працівниками Прилуцького відділу Нацполіції у Чернігівській області, врізка була ліквідована.

Наразі встановлюються збитки, що надані компанії. Спільно із Нацполіцією проводяться заходи із встановлення осіб, які здійснили незаконну врізку.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.