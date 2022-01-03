На фоне мирового энергетического кризиса "Газпром" обещает рекордные дивиденды за 2021 год

По итогам 2021 года российский “Газпром” ожидает максимальный за всю историю финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными – причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний.

Об этом говорится в официальном сообщении "Газпрома".

"В 2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м газа. Это лучший результат за последние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 года. Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", - говорится в сообщении.

В "Газпроме" подчеркнули, что обеспечили надежное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы "Газпром" поставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом – на 31,9 млрд куб. м газа.

"В страны дальнего зарубежья мы экспортировали 185,1 млрд куб. м газа – на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году. Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители – Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%)", - отметили в "Газпроме".

Также там отметили, что значительную роль в обеспечении поставок российского газа в Европу играют современные морские газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток". Поэтому особенно важно, что с 29 декабря прошлого года полностью готов к работе еще один морской газопровод – "Северный поток – 2", с проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год.

Кроме этого, растет экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. С 1 января 2022 года "Газпром" вышел на новый уровень поставок, как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа.

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными – причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - отметили в "Газпроме".

Отметим, в "Газпроме" планируют, что чистая прибыль в 2022 году будет еще больше — превысит 2,5 трлн рублей.

Отметим, в декабре 2021 года цены на газ на европейских рынках достигли новых рекордов. 21 декабря стоимость ресурса на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 доллара за тысячу кубометров. Они начали стремительно расти после разворота на реверс газопровода "Ямал — Европа".

Украинские лидеры считают, что именно манипуляции с уменьшением поставок газа в Европу привели к скачкам цен. В то же время в России отрицают эту версию, но считают, что запуск "Северного потока-2" улучшит ситуацию и поможет снизить цены на газ.

В то же время глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко заявил, что цены на газ в Европе после запуска российского газопровода "Северный поток-2" не снизятся. Повлиять на них могут только увеличение добычи и экспорта американского газа.