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Энергетика
Дата публикации

На фоне мирового энергетического кризиса "Газпром" обещает рекордные дивиденды за 2021 год

На фоне мирового энергетического кризиса "Газпром" обещает рекордные дивиденды за 2021 год
Российское ПАО "Газпром" планирует закончить 2021 год с рекордной прибылью

По итогам 2021 года российский “Газпром” ожидает максимальный за всю историю финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными – причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний.

Об этом говорится в официальном сообщении "Газпрома".

"В 2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м газа. Это лучший результат за последние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 года. Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", - говорится в сообщении.

В "Газпроме" подчеркнули, что обеспечили надежное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы "Газпром" поставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом – на 31,9 млрд куб. м газа.

"В страны дальнего зарубежья мы экспортировали 185,1 млрд куб. м газа – на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году. Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители – Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%)", - отметили в "Газпроме".

Также там отметили, что значительную роль в обеспечении поставок российского газа в Европу играют современные морские газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток". Поэтому особенно важно, что с 29 декабря прошлого года полностью готов к работе еще один морской газопровод – "Северный поток – 2", с проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год.

Кроме этого, растет экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. С 1 января 2022 года "Газпром" вышел на новый уровень поставок, как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа.

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными – причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - отметили в "Газпроме".

Отметим, в "Газпроме" планируют, что чистая прибыль в 2022 году будет еще больше — превысит 2,5 трлн рублей.

Отметим, в декабре 2021 года цены на газ на европейских рынках достигли новых рекордов. 21 декабря стоимость ресурса на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 доллара за тысячу кубометров.  Они начали стремительно расти после разворота на реверс газопровода "Ямал — Европа".

Украинские лидеры считают, что именно манипуляции с уменьшением поставок газа в Европу привели к скачкам цен. В то же время в России отрицают эту версию, но считают, что запуск "Северного потока-2" улучшит ситуацию и поможет снизить цены на газ.

В то же время глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко заявил, что цены на газ в Европе после запуска российского газопровода "Северный поток-2" не снизятся. Повлиять на них могут только увеличение добычи и экспорта американского газа.

Автор:
Светлана Манько