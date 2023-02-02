На кількох енергоблоках завершили ремонтні роботи, очікується зниження обсягів дефіциту

Ситуація з енергозабезпеченням в Україні 2 лютого дещо поліпшилася, очікується зниження обсягів дефіциту потужності.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Завдяки завершенню ремонтних робіт на деяких енергоблоках теплової генерації та погодним умовам очікується зниження обсягів дефіциту потужності порівняно з вчорашнім днем. Так, очікуваний дефіцит на вечірній максимум становитиме близько 19% від потреби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація із знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

В НЕК "Укренерго" додали, що до всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання у зв’язку зі скороченням дефіциту. Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення.

Нагадаємо, як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, після ракетних обстрілів країни-агресора РФ 26 січня, найскладніша ситуація з електропостачанням в Одеській та Вінницькій областях.