На суботу 22 червня "Укренерго" скоротило графіки відключень світла до 8 годин

У суботу, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Водночас зазначається, що з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень енергопостачання буде більшим. Причина обмежень - наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Окупанти вдарили по об'єктах енергетики в Україні

Нагадаємо, 20 червня російські терористи завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атаки є пошкодження обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

"Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі", - йдеться у повідомленні Міненерго.

За даними ДТЕК, ворог також атакував одну з теплоелектростанцій компанії. Унаслідок цього постраждали троє працівників.

"Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", - повідомили в компанії.

Які перспективи відновлення?

В "Укренерго" сподіваються, що вдасться відновити хоча б частину енергетичного обладнання, яке було пошкоджене, до початку зимового сезону.

Але Україні необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, тому що росіяни не припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру.

Зауважимо, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюватимуть на максимумі та нарощуватимуть коефіцієнт використання встановленої потужності.

Також повідомлялося, що енергетики допускають ситуації, коли взимку у домівках українців буде світло лише п'ять-шість годин на день, але все буде залежати від обставин.

Фото: ua.depositphotos.com