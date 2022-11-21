На Харківщині працює 98% котелень запланованих до включення, - Синьогубов

В Харківській області вже працює 98% котелень, котрі запланували до включення на опалювальний сезон. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Харківського обласної державної адміністрації Олег Синьогубов.

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"Уже працює 98% запланованих до включення котелень. Під'єднані до тепла більше 97% багатоквартирних будинків, більше 98% об'єктів соціальної інфраструктури. Це стосується в тому числі і Ізюма, Куп'янська та інших звільнених населених пунктів", - написав Синьогубов.

За його словами, зараз також тривають роботи з відновлення електропостачання області. Так 19-20 листопада отримав електроенергію Куп'янськ-Вузловий, де її не було кілька місяців. Також продовжується відновлення газопостачання області.

"Ця зима буде дуже непростою, але ми робимо усе, щоб навіть за відсутності централізованого теплопостачання люди мали альтернативні способи обігрітися", - зазначив Синьогубов.

Нагадаємо, за оцінкою Уряду, атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України. 15 листопада стався наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. Переважно росіяни цілилися на об'єкти енергетики. Внаслідок цього "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла по всій Україні, а мобільні оператори попередили про перебої зі зв'язком.