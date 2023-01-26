На ЗАЕС через окупантів не працює тренажер, на якому має відпрацьовувати навички персонал

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС через дії російських окупантів припинив роботу повномасштабний тренажер, на якому відпрацьовували необхідні для роботи на атомному об'єкті навички.

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Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Дії рашистів призвели до зупинки унікального повномасштабного тренажера на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС… Рашисти навмисне блокують доступ до робочих місць інструкторам ПМТ, оскільки вони відмовилися співпрацювати з ворогом та підписувати контракти із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підготовка та підтримання кваліфікації на тренажері є важливою для безпеки АЕС складовою експлуатаційної діяльності та має проводитися систематично, щоб персонал зберігав і розвивав раніше набуті навички.

Крім того, підтримувати ліцензовану готовність персоналу АЕС і навчати його рекомендує Міжнародне агентство з атомної енергії, і це є однією з вимог Державної інспекції ядерного регулювання України.

"Оскільки повномасштабний тренажер зараз не може повноцінно функціонувати, українські атомники невідомо скільки часу не матимуть можливості ані навчатися, ані підвищувати кваліфікацію, і це загрожує безпечності експлуатації найбільшого в Європі ядерного об'єкта", - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, в "Енергоатомі" повідомляли, що Україні знадобиться щонайменше два місяці після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару від російських окупантів, щоб відновити роботу станції.