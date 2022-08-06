На ЗАЕС є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ протягом одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції. У результаті атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.

"Український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень", - повідомляють в НАЕК.

Нагадаємо, що Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявила, що ввечері 5 серпня російські війська вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з ракетних систем залпового вогню.