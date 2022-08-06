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На ЗАЕС є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин
Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ протягом одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції. У результаті атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень", - повідомляють в НАЕК.
Нагадаємо, що Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявила, що ввечері 5 серпня російські війська вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з ракетних систем залпового вогню.