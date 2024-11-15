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Енергетика
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На Закарпатті створили вже 300 МВт потужностей для виробництва "зеленої" електроенергії

"зелена" енергетика, ВДЕ
На Закарпатті створили вже 300 МВт потужностей для виробництва "зеленої" електроенергії

У Закарпатській області створено 300 МВт потужностей для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

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Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає "Укрінформ".

"Станом на листопад 2024 року в області є 300 мегават для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Це і вітер, і сонце, і вода", - повідомив він.

Також Білецький розповів, що наразі вже працює перший із встановлених в горах вітряків в Нижньоворітській ТГ. Він дає 4,8 МВт на годину, і на підході другий, який вироблятиме 5,2 МВт.

Крім того, в регіоні до кінця року планується запуск потужностей газової генерації на 50 МВт.

"Наразі закуплені кілька установок на 20 мегават, процес встановлення відбувається в Сваляві та Ужгороді. Плани ми ставимо такі, що до кінця року має працювати плюс-мінус 50 мегават газової генерації", - повідомив очільник ОВА.

Згідно з даними Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), станом на початок 2024 року загальна встановлена потужність українських ВЕС становила 1,9 ГВт, з яких 71% розташовані на тимчасово окупованій території. У 2022-2024 рр. в експлуатацію було введено три нові ВЕС потужністю 238 МВт, зокрема - вітроелектростанцію в Миколаївській області.

Також повідомлялося, що на Львівщині вже понад півроку працює найбільша на заході України вітрова електростанція. Вона генерує 5% від всього споживання області і здатна повністю забезпечити енергією три міста завбільшки як Самбір.

Автор:
Ольга Колесніченко