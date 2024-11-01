На Запорізькій АЕС виявили витік води на одному з реакторів

На одному з реакторів тимчасово окупованої Запорізької АЕС виявили витік води, ведуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії.

Зазначається, що 29 жовтня експерти МАГАТЕ отримали інформацію про витік води у системі теплоносія одного з шести реакторів Запорізької АЕС. Окупанти розпочали ремонтні роботи. Наразі триває радіографічна перевірка зварних швів.

"Ми продовжимо уважно стежити за цією проблемою. Хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, цей блок, як і п’ять інших реакторів ЗАЕС, перебував у режимі холодної зупинки, не виробляючи електроенергії для мережі. Очікується, що роботи буде завершено до кінця цього тижня.

"Часті повідомлення про безпілотники, що літають поблизу атомних електростанцій, продовжують залишатися джерелом глибокої стурбованості щодо ядерної безпеки. Як ми неодноразово заявляли, будь-яка військова діяльність поблизу атомних електростанцій є потенційним ризиком", - наголосив Гроссі.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

У Міністерстві енергетики України з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка заявили, що на ЗАЕС немає ліцензованого персоналу, який міг би запустити її в роботу. Галущенко зазначив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких російські загарбники наразі не допускають на ЗАЕС.