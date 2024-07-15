“Нафтогаз” докапіталізує свої ТЕЦ на майже 5 млрд грн

Кабінет Міністрів України доручив НАК "Нафтогаз України" провести докапіталізацію своїх теплоелектроцентралей на суму майже 5 мільярдів гривень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Згідно з рішенням, «Нафтогаз» придбає прості іменні акції акціонерних товариств «Дніпровська теплоелектроцентраль», «Криворізька теплоцентраль», «Херсонська теплоелектроцентраль», «Одеська ТЕЦ» та приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». Загальна сума угоди становитиме 4,92 мільярди гривень.

Очікується, що збільшення статутного капіталу цих підприємств стабілізує їхню фінансово-господарську діяльність, поліпшить стан розрахунків за природний газ, а також дозволить оновити виробничі потужності та технічну базу.

"Нафтогаз" пропонує свої ТЕЦ для швидкого розгортання газової генерації

У травні голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов запропонував використовувати існуючу інфраструктуру підприємств компанії, зокрема теплоелектроцентралей (ТЕЦ), для оперативного підключення газових установок виробництва електроенергії. Це рішення дозволить пришвидшити розгортання додаткових потужностей та забезпечити стабільність енергосистеми в умовах війни.

"Нафтогаз" готовий надати свої ТЕЦ для встановлення та підключення газових турбін або газопоршневих установок. Компанія також гарантує достатній обсяг природного газу для їхньої роботи, підкреслюючи, що сучасні газові установки є значно більш енергоефективними, ніж застарілі об'єкти теплоенергетики.

За словами Чернишова, використання наявної інфраструктури ТЕЦ дозволить значно скоротити терміни введення в експлуатацію нових газових електростанцій, оскільки не потрібно буде витрачати час на будівництво під'їзних шляхів, газопроводів, підстанцій тощо.

"Нафтогаз" також має власні плани щодо встановлення нових газових установок, приділяючи особливу увагу "Укрнафті". Хоча електроенергетика не є основним напрямком діяльності компанії, "Нафтогаз" розуміє важливість забезпечення енергетичної безпеки країни та готовий зробити свій внесок у цей процес.

Уряд України активно підтримує цю ініціативу та веде переговори щодо постачання газових установок. За словами Чернишова, вже є певна конкретика щодо цього питання.

Як працюватиме газова генерація на базі ТЕЦ:

На майданчику ТЕЦ встановлюються газові турбіни або газопоршневі установки. Природний газ подається з газотранспортної системи "Нафтогазу". Газ спалюється в камері згоряння турбіни або циліндрах двигуна. Гарячі гази обертають турбіну або приводять в рух поршні, що передається на генератор. Генератор виробляє електричну енергію, яка подається в енергосистему.

Зазначається, що такий підхід дозволить швидко збільшити обсяги генерації електроенергії в Україні, що особливо важливо в умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру.