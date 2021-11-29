"Нафтогаз" приостановил проблемное соглашение на поставки газа компанией Фирташа

«Нафтогаз» приостановил действие соглашения с компанией "ЙЕ Энергия", которую связывают с Дмитрием Фирташем. Об этом сообщил «Первый Деловой».

В «Нафтогазе» считали, что условия соглашения с «ЙE Энергия» создавали проблемы для государственной компании. По словам директора по интегрированным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины» Максима Белявского, это возникло из-за того, что при сделке была зафиксирована низкая цена газа (7,42 грн за куб. м) на завышенный объем природного газа в размере 6 млрд кубометров.

«Структура контрактных отношений не содержала ограничения поставок природного газа исключительно для бытовых потребителей. То есть контракты не запрещали брать газ и продавать куда угодно. Таким образом, избыточный ресурс компания Фирташа имела возможность реализовать промышленным потребителям по рыночной цене», — ранее заявлял представитель «Нафтогаза».

Остановка ранее заключенного соглашения с компанией "ЙЕ Энергия" позволяет "Нафтогазу» предотвратить потенциальную возможность того, что поставщик мог бы не поставлять газ населению, а перепродавать эти объемы на рынке.

Об условиях приостановки соглашения пока не сообщается.

При этом в «Нафтогазе» заявляют, что отопительный сезон в Украине продолжается в нормальном режиме, потребители получают газ для бытовых нужд, несмотря на всю критику и политические манипуляции. Максим Белявский утверждает, что это удалось во многом благодаря тому, что смогли предотвратить потенциальные потери государства от перепродажи газа, который добывает национальная компания, в размере до 5,3 млрд грн в октябре.

В нынешний отопительный сезон практически весь сегмент поставок газа населению работает в составе балансирующей группы, созданной национальной компанией "Нафтогаз".