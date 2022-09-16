"Нафтогаз" продає технологічний газ Операторам ГРМ у зоні бойових дій по 145 000 грн - АГРУ

ТОВ "ГК "Нафтогаз України" відмовляється включати до балансуючої групи низку газорозподільних компаній в зоні бойових дій. Тому ціна технологічного газу іноді в 20 разів перевищує встановлену урядом фіксовану ціну 7 420 грн/тис куб. м. Про це повідомила пресслужба Ассоціації газового ринку України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Нафтогаз" надіслав АТ "Харківміськгаз" акт приймання-передачі природного газу в серпні. В окремі доби серпня вартість газу для технологічних витрат складає 145 515 грн/ти куб. м, що в 20 разів вище, ніж передбачені Кабміном 7 420 грн/тис куб. м.

"Ціна постачання АТ "Харківміськгаз" обсягів газу для виробничо-технологічних витрат за серпень в середньому складає 112 000 грн/тис куб. м. без ПДВ. При тому що середня митна вартість імпортованого газу в серпні складала 31 000 грн/тис куб. м. Всі ми розуміємо, що у цих витрат не існує джерела покриття. Ця проблема створена штучно", - повідомив голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов.

У вересні 2021 року Кабмін зобов’язав "Нафтогаз" постачати технологічний газ Операторам ГРМ по фіксованій ціні 7 420 грн/тис куб. м., щоб комунальні тарифи не зростали.

"В квітні до даної постанови внесено зміни, які поклали на операторів ГРМ невиконувані обов’язки в частині взаєморозрахунків. Наприклад, надання фінансових банківських гарантій, витрати на які ніколи не були передбачені в тарифі. До того ж дотримання порядку розрахунків є неможливим на фоні падіння тарифної виручки з відтоком абонентів, з падінням платіжної дисципліни, зупинкою підприємств, руйнацією інфраструктури", - додав Сенектутов.

В АГРУ заявили, що скориставшись ситуацією "Нафтогаз" не включив до балансуючої групи низку газорозподільних компаній, які знаходяться в зоні проведення бойових дій (АТ "Херсонгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Дніпропетровськгаз").

Натомість "Нафтогаз" виставляє цим компаніям рахунки за технологічний газ як постачальник "останньої надії" по захмарним цінам.

"Всі цифри в актах прийому-передачі не мають реального підґрунтя. Вони формують штучну заборгованість щоденно. Ця проблема зростатиме в геометричній прогресії з настанням опалювального сезону, - підкреслює Денис Сенектутов. – Хоча в рамках чинного законодавства проблему можна вирішити і врегулювати її на майбутнє".

Він підкреслив, що основне завдання оператора ГРМ це належне утримання і належна експлуатація системи і забезпечення газопостачання для всіх категорій споживачів. І закликав уряд втрутиитись в ситуацію, яка потребує негайного вирішення.

Нагадаємо, конфлікт між цими обгазами і "Нафтогазом" виник ще в липні. Тоді АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Дніпропетровськгаз" першого разу заявили, що “Нафтогаз України” порушує постанову КМУ і відмовляється постачати технологічний газ трьом Операторам ГРМ.

Згодом "Нафтогаз" відреагував на ці звернення, пояснивши, що кілька облгазів, відмовляються укладати договори про договірне списання з поточних рахунків, що є обов'язковою умовую для постачання газу за спеціальною ціною.

В компанії стверджують, що це позбавляє її можливості стягувати з них заборгованість за відібраний, але неоплачений газ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com