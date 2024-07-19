Нафтогаз виконав платіж за єврооблігаціями

НАК “Нафтогаз України” провела обов'язкові платежі за єврооблігаціями відповідно до графіка реструктуризації. Наступний платіж запланований на листопад 2024 року. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

"За умовами реструктуризації Нафтогаз здійснив обов'язкові платежі, наступний планується в листопаді 2024 року. Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість Нафтогазу залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії", - зазначив Чернишов.

Також у соціальній мережі Х очільник "Нафтогазу" загальна сума виплат склала 224 мільйонів долларів.

Чому "Нафтогаз" оголосив дефолт

Нагадаємо, в серпні 2022 року власники єврооблігацій "Нафтогазу" з погашенням у липні 2024 року погодилися перенести їх погашення на 2026 рік. Натомість власники євробондів з погашенням у 2022 році відмовили "Нафтогазу" у відстроченні їх погашення.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 хотів виплатити 8 листопада 2024 року.

Проте власники облігацій відхилили цю оферту, а Кабмін заборонив робити оплату у визначений строк, що 26 липня 2022 року призвело до дефолту НАК по двом з трьох випусків євробондів. Після цього "Нафтогаз" зробив власникам облігацій нову пропозицію.

Домовленостей щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року НАК з інвесторами досягли 31 травня вже 2023 року, а 26 червня умови такої реструктуризації погодив Кабінет міністрів.

Вже у вересні 2023 року "Нафтогаз" виконав умови реструктуризації єврооблігацій з терміном погашення у 2022 та 2026 роках, здійснивши необхідні платежі. Таким чином, компанія вийшла з дефолту.

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