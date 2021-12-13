"Нафтогаз" впервые вышел на биржу с аукционом по продаже электроэнергии

ГК "Нафтогаз" впервые вышла на биржу с аукционом по продаже электроэнергии, предложив базовую нагрузку на 2022 год. Об этом сообщает профильное издание ExPro.

Как стало известно, 13 декабря "Нафтогаз" вышла на площадку "Украинской энергетической биржи" с аукционом по продаже электроэнергии.

"Нафтогаз" предложил базовую нагрузку на первый квартал и, в частности, на январь 2022 года. Компания предложила позиции мощностью по 25 МВт.

Стартовая цена позиции на первые три месяца 2022 года составила 3500 грн/МВт-час, на один месяц – по 3300 грнМВт-ч.

По окончанию торгов у "Нафтогаза" не вышло продать весь предложенный объем электроэнергии. При этом компания решила выставить аналогичные предложения на аукционах 15 и 16 декабря.

Напоминаем, директор дивизиона "Розничный бизнес" Максим Рабинович в начале этого года заявлял, что "Нафтогаз" планирует выйти на рынок электроэнергии в 2022 году.

По его словам, компания также намерена развивать проекты по энергоэффективности и к 2023 году предоставлять клиентам комплексные энергетические решения.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" отсудил у "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова 149 млн грн.

Так, Хозяйственный суд Донецкой области 3 ноября удовлетворил иск "Нафтогаза" к ООО "ДТЭК Востокэнерго" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 148,75 млн грн задолженности за газ, который был поставлен в сентябре 2019 года.

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