"Нафтогаз" придбає "Славутицьку ТЕС"

Антимонопольний комітет України дозволив підприємству "Нафтогаз Біоенергія" ("дочка" НАК "Нафтогаз України") придбати частку у статутному капіталі ТОВ "Славутицька ТЕС", яка перевищує 50% голосів у вищому органі управління товариства.

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Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Наразі на "Славутицькій ТЕС" триває будівництво та ведення в експлуатацію когенераційної установки та котельні, що працюватимуть з використанням біомаси.

Після завершення робіт ТЕС запрацює на повну, наразі станція не здійснює господарської діяльності.

Після введення в експлуатацію ТЕС вироблятиме електроенергію і постачатиме теплову енергію в територіальних межах Славутича Київської області.

"Введення "Славутицької ТЕС" в експлуатацію дасть змогу відмовитись від спалювання газу для виробництва енергії, на користь відновлювальних джерел. Як наслідок, місцева енерго- та тепло- генерація буде незалежною від постачання газу та його вартості, що забезпечить посилення енергетичної безпеки України та покращить стан навколишнього середовища", — зазначили в АМКУ.

Зазначимо, що в Україні "зелена енергетика" опинилася на межі банкрутства. Сегмент відновлюваної енергетики потребує стабілізації, оскільки оплати за сонячну та вітряну електрогенерацію в країні недостатньо для покриття витрат станцій.

Крім того, деякі ТЕС зупиняються через бойові дії. Так, раніше через обстріл зупинила роботу Слов'янської ТЕС. Як зазначили у ПАТ "Донбасенерго", зроблено це було з метою збереження життя та здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників та членів їхніх сімей.