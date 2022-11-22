Негода знеструмила більше 50 населених пунктів на Київщині

У Київській області через значний мокрий сніг і дощ, а також налипання мокрого снігу протягом 21-22 листопада відбулися аварійні відключення електроенергії, повідомили в Київській облдержадміністрації. Крім аварійних, в області за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовуються стабілізаційні відключення світла згідно з графіком.

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Станом на 9:00 повністю знеструмленими залишаються 57 населених пунктів та 102 – частково. Через пориви вітру повністю знеструмлені 60 ліній електропередачі 6-10 кВ та 26 – частково, 1400 трансформаторних підстанцій.

"Бригади "ДТЕК Київські регіональні електромережі" продовжують ліквідувати наслідки негоди. Фахівці вже повернули світло у 39 повністю знеструмлених населених пунктів та у 66 частково знеструмлених. Загалом в аварійно-відновлювальних роботах задіяні 75 бригад", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні можуть вимикати електропостачання на декілька днів через масштабні руйнування енергосистеми, спричинені ракетними атаками російської армії протягом 15-17 листопада. Окупанти завдали багато шкоди об'єктам передачі - підстанціям, які передають електроенергію з одного району до іншого та через які заживлено багато областей у центрі та на заході.