Нічна атака по Україні. Окупанти залишили без світла кілька тисяч споживачів

Унаслідок атаки по Україні, яку російські окупанти здійснили в ніч на 19 липня, зафіксовано знеструмлення в Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередачі. Через це частково знеструмлений один населений пункт.

А в Одеській області внаслідок пошкоджень, завданих ракетною атакою, було відключення кількох ліній електропередачі, знеструмлено майже три тисячі споживачів.

"Ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи", – додали в Міненерго.

Крім того, ворог продовжує терор прифронтових та прикордонних із Росією областей. Через обстріли знеструмлювалися 33 населених пункти на Донеччині. Без світла залишаються частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", – йдеться в повідомленні.

Обстріли сьогодні: 19 липня 2023

Війська РФ вночі масовано атакували Україну з південного напрямку. Як повідомляли в Повітряних силах ЗСУ, ворог запустив:

16 крилатих ракет морського базування "Калібр";

вісім крилатих ракет Х-22;

шість крилатих ракет "Онікс";

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

32 ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Із 63 цілей сили протиповітряної оборони збили 37:

13 ракет "Калібр";

одну ракету Х-59;

23 безпілотники Shahed-136/131.

Російські окупанти намагалися атакувати, зокрема, Київ, але українські військові знищили ворожі цілі ще на підступах до столиці.

Однак ворог влучив у Шуменський мікрорайон Херсона й вдарив по інфраструктурному об'єкту на Житомирщині.

Крім того, загарбники атакували Миколаївську область, у результатів чого відбулося руйнування рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні й були поранені двоє людей.

Та найбільших наслідків нічної атаки зазнала Одещина: там пошкоджені будинки, зерновий термінал, промисловий об'єкт та туристичні бази. У регіоні постраждали понад 10 людей.