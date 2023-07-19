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Нічна атака по Україні. Окупанти залишили без світла кілька тисяч споживачів
Унаслідок атаки по Україні, яку російські окупанти здійснили в ніч на 19 липня, зафіксовано знеструмлення в Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередачі. Через це частково знеструмлений один населений пункт.
А в Одеській області внаслідок пошкоджень, завданих ракетною атакою, було відключення кількох ліній електропередачі, знеструмлено майже три тисячі споживачів.
"Ремонтні бригади чекають на допуск, щоб почати огляд ліній та відновлювальні роботи", – додали в Міненерго.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, ворог продовжує терор прифронтових та прикордонних із Росією областей. Через обстріли знеструмлювалися 33 населених пункти на Донеччині. Без світла залишаються частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.
"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", – йдеться в повідомленні.
Обстріли сьогодні: 19 липня 2023
Війська РФ вночі масовано атакували Україну з південного напрямку. Як повідомляли в Повітряних силах ЗСУ, ворог запустив:
- 16 крилатих ракет морського базування "Калібр";
- вісім крилатих ракет Х-22;
- шість крилатих ракет "Онікс";
- одну керовану авіаційну ракету Х-59;
- 32 ударні БпЛА типу Shahed-136/131.
Із 63 цілей сили протиповітряної оборони збили 37:
- 13 ракет "Калібр";
- одну ракету Х-59;
- 23 безпілотники Shahed-136/131.
Російські окупанти намагалися атакувати, зокрема, Київ, але українські військові знищили ворожі цілі ще на підступах до столиці.
Однак ворог влучив у Шуменський мікрорайон Херсона й вдарив по інфраструктурному об'єкту на Житомирщині.
Крім того, загарбники атакували Миколаївську область, у результатів чого відбулося руйнування рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні й були поранені двоє людей.
Та найбільших наслідків нічної атаки зазнала Одещина: там пошкоджені будинки, зерновий термінал, промисловий об'єкт та туристичні бази. У регіоні постраждали понад 10 людей.