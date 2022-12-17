Одеса повернеться до графіків відключень світла - ДТЕК

В Одесі з 19 грудня почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень світла, вони поділені на три категорії.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"З наступного тижня в Одесі почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Так, графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.



Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.



Нагадаємо, понад 1,5 мільйона людей на півдні Одеської області залишилися без світла після ударів російських безпілотників по енергосистемі регіону 10 грудня.

Енергетикам вдалося подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури, але ліквідація наслідків цього удару займе більше часу, ніж зазвичай.