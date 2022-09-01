Окупанти готуються евакуювати з території ЗАЕС співробітників "Росатому", - розвідка

На Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників "Росатому".

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано. Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів "Росгвардії", які о 7.00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару", - йдеться у повідомленні.

Зі слів співробітників "Росатому" стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), частину персоналу не буде допущено на територію станції.

"Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку", - підкреслюють у розвідці.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ 1 вересня прибула до Запорізької атомної електростанції в окупованому Росією місті Енергодар.

1 вересня армія країни-агресора РФ почала обстрілювати маршрут слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також обстрілювала з мінометів Енергодар, внаслідок чого відключився один із енергоблоків ЗАЕС.