Окупанти обстріляли підприємство ДТЕК, є поранений

Російські окупаційні війська 29 грудня знову атакували одну з ТЕС ДТЕК, яка раніше вже зазнавала обстрілів.

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Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції", - йдеться у повідомленні.

Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення, його госпіталізували.

У ДТЕК зазначили, що це вже 22-га терористична атака РФ на енергетичні об'єкти підприємства.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 23 грудня обстріляла один з енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії.