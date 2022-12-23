Окупанти обстріляли підприємство ДТЕК, загинув працівник

Армія країни-агресора РФ 23 грудня знову обстріляла один з енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено.

У ДТЕК додали, що це вже 21-ша терористична атака РФ на енергетичні об'єкти компанії.

Енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання після закінчення обстрілу.

Нагадаємо, підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово потрапляло під ворожий вогонь, знову було пошкоджено внаслідок російських ракетних ударів 16 листопада.