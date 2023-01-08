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Окупанти знову обстріляли одну з ТЕС ДТЕК
Російські військові обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК, внаслідок чого пошкоджено обладнання станції.
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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"У Святвечір окупанти вкотре атакували одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, що вже зазнавало терористичних обстрілів. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки одразу після закінчення атаки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У пресслужбі додали, що це вже 25-й обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК.
Нагадаємо, російські військові 5 січня обстріляли одну з теплоелектростанцій, котра належить енергохолдингу ДТЕК.