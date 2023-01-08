Окупанти знову обстріляли одну з ТЕС ДТЕК

Російські військові обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК, внаслідок чого пошкоджено обладнання станції.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"У Святвечір окупанти вкотре атакували одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, що вже зазнавало терористичних обстрілів. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки одразу після закінчення атаки.

У пресслужбі додали, що це вже 25-й обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК.

Нагадаємо, російські військові 5 січня обстріляли одну з теплоелектростанцій, котра належить енергохолдингу ДТЕК.