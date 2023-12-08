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Пальне на АЗС дешевшеає: скільки коштують бензин і дизель сьогодні
Протягом тижня 1-8 грудня літр бензину А-95 у роздробі подешевшав у середньому на 91 коп. (до 53,42 грн), А-95 – на 1,05 грн (до 56,53 грн), а дизелю – на 92 коп. (до 53,36 грн). Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".
Зазначається, що на станціях ОККО, WOG, "Укрнафта", UPG, Prime, Neftek, ZOG і Green Wave ціна на всі види пального знизилася на 1 грн/л.
Мережа групи "Приват" (ANP, Avias тощо) знизила ціни на 1,5 грн/л. Бензин А-95 і ДП там подешевшали до 52 грн/л, А-95+ – до 52,50 грн/л.
На станціях KLO пальне втратило в ціні 1,2 грн/л: А-95 коштує 53,19 грн/л, А-95+ – 54,59 грн/л, дизель 53,09 грн/л.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Укр-Петроль" тепер продає пальне на 2 грн/л дешевше. А мережі Ovis, U.GO, Mango, "Катрал", Motto та інші знизили ціни на 0,3-3 грн/л.
Як писало Delo.ua, минулого тижня (27 листопада – 3 грудня) бензин і дизель також подешевшали, рухаючись за трендом тривалого зниження цін в гуртовому сегменті. Ринки цих видів пального та автогазу адаптувалися до роботи в умовах блокування польського кордону. Водночас ціни на газ в роздрібному сегменті почали знижуватися на фоні зниження споживання в холодний сезон.
Джерело фото: ua.depositphotos.com