Пальне на АЗС і далі дешевшає: які ціни на бензин та дизель

Протягом тижня 15-22 грудня бензин А-95 у роздробі подешевшав у середньому на 65 коп./л (до 51,78 грн/л), А-95 преміум – на 81 коп./л (до 54,77 грн/л), а дизельне паливо – на 28 коп./л (до 52,01 грн/л). Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що мережі ОККО і WOG знизили ціни на бензини на 1 грн/л. Звиччайна "пʼятірка" наразі коштує 54,99 грн/л, тоді як А-95+ – 56,99 грн/л. Ціна на дизель не змінилася й становить 54,99 грн/л.

На заправках UPG бензини скинули в ціні 1,1 грн/л: А-95 подешевшав до 50,60 грн/л, А-95+ – до 52,60 грн/л. Тоді як KLO зменшила цінники на 50 коп./л.

Своєю чергою Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS та інші знизили ціни на пальне в межах 0,14-2,5 грн/л.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 15-22 грудня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Що буде з цінами на пальне далі?

Як писало Delo.ua, наразі ринок пального входить в сезон мінімального споживання. Через це відбувається зниження роздрібних цін на бензин, дизельне паливо та автогаз.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін прогнозує, що після 25 грудня у зв'язку з Різдвом та Новим Роком буде "затишшя" щодо зміни цін. За його словами, воно триватиме протягом 2-3 тижнів.

Також експерт зазначив, що традиційне передсвяткове зростання споживання пального через перевезення передноворічних товарів цьогоріч було стримано блокадою західних кордонів.

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