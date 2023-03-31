Пальне продовжує дешевшати: як змінилися ціни на українських заправках за тиждень

Роздрібні ціни на пальне в Україні протягом 24-31 березня продовжили знижуватися. Дизпаливо в середньому подешевшало на 75 коп./л – до 47,22 грн/л, тоді як ціни на бензини А-95 і А-95+ зменшилися на 20 і 13 коп./л – до 47,01 грн/л і 49,01 грн/л відповідно. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, "Укрнафта" зменшила ціну на звичайний А-95 на 0,50 грн/л – до 45,00 грн/л. Водночас преміум А-95 на АЗС компанії здешевшав на 0,50 грн/л – до 46,00 грн/л. А вартість дизпалива знизилася на 1 грн/л – до 45,50 грн/л.

На заправках ОККО й WOG дизпаливо подешевшало на гривню – до 48,99 грн/л. Також на 1 грн/л ціна ДП знизилася на станціях Shell, SOCAR, "Автотранс", "Авантаж 7", Chipo, Mango, VostokGaz і Neftek.

Відкоригували вартість пального у бік зменшення на 0,2-1,5 грн/л й Amic, U.GO, Prime, VST, Ovis та інші мережі.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС із 24 по 31 березня 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Нагадаємо, що ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися через падіння цін на нафту та котирувань на пальне в Європі. Як раніше писало Delo.ua, посівна кампанія не виправдала сподівань трейдерів та не призвела до підвищення вартості пального, ринок залишається профіцитним.