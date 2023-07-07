Перший тиждень із довоєнними податками: як змінилися ціни на пальне в Україні

Протягом тижня із 30 червня по 7 липня середня роздрібна ціна на бензин А-95 в Україні зросла на 3 грн/л (до 47,89 грн/л), тоді як бензин А-95+ подорожчав на 2,77 грн/л (до 49,96 грн/л), а дизпаливо – на 3,44 грн/л (до 46,84 грн/л). За вищою ціною тепер продають й автогаз. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Мережі ОККО і WOG підвищили ціни на А-95 й А-95+ на 3 і 2 грн/л – до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. При цьому дизпаливо подорожчало там на 5 грн/л – до 49,99 грн/л.

На станціях "Укрнафти" бензини й ДП подорожчали на 4,91 грн/л:

звичайна "пʼятірка" – до 45,90 грн/л;

А-95+ – до 47,90 грн/л;

дизпаливо – до 44,90 грн/л.

Своєю чергою SOCAR підняла вартість А-95 і дизпалива на 4 грн/л, а для А-95+ підвищення склало 5 грн/л. На заправках UPG всі види пального подорожчали на 4,1-5 грн/л, а на станціях KLO – на 2,8-4,9 грн/л.

Як пише Enkorr, ціни на пальне відкоригували майже всі роздрібні мережі, за винятком станцій групи "Приват".

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС у період із 30 червня по 7 липня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Ціни на автогаз

Що стосується автогазу, то він у середньому подорожчав на 1,43 грн/л – до 23,36 грн/л. Enkorr вказує, що ціни зросли в усіх мережах без винятку.

Найбільше зростання ціни – на 2,50 грн/л – зафіксовано на заправках Neftek, де автогаз тепер коштує 24,99 грн/л. Найменше – 60 коп./л – він подорожчав на АЗС Prime, де літр обходиться в 21,50 грн.

На станціях SOCAR, ОККО й WOG автогаз додав у ціні 2,12 грн/л, 1,80 грн/л і 1,84 грн/л – до 24,61 грн/л, 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

Тим часом на станціях KLO це пальне подорожчало на 1,50 грн/л – до 23,44 грн/л. А в мережах U.GO і UPG ціна зросла на 1,19 грн/л і 1,54 грн/л – до 22,79 грн/л і 23,70 грн/л відповідно.

Решта мереж підвищили ціни на автогаз на 0,70-2,24 грн/л – до 21,55-23,99 грн/л.

Зміна роздрібних цін на автогаз протягом 30 червня – 7 липня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Чому пальне подорожчало?

Із 1 липня в Україні припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне паливо, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%. Експерти та учасники ринку прогнозували, що це призведе до підвищення вартості пального (що й відбулося).

Як заявляла міністерка економіки Юлія Свириденко, в уряді очікують, що до кінця липня бензин на українських заправках подорожчає приблизно на 7-8 грн, а дизпаливо – на 5 грн за літр. При цьому вона сказала, що різкого зростання ціни на пальне не буде.

Загалом передбачається, що після повернення довоєнних податків зростання цін на ДП становитиме до 8 грн, а на бензин – до 11 грн за літр.