Під керівництвом Кудрицького "Укренерго" необґрунтовано витратило сотні мільйонів – ЗМІ

НЕК "Укренерго" за кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, уклала контракти з низкою іноземних фірм, після цього зазначені роботи виконали українські субпідрядники. Таким чином збиток склав 666,4 млн грн.

Про це йдеться у публікації Апострофа, яке посилається на результати аудиту "Укренерго", який провела Державна аудиторська служба.

За даними, які наводить видання, за рахунок грошей від міжнародних партнерів "Укренерго" уклало контракти з підрядниками – представництвом іспанської Instalaciones Inabensa S.A., представництвом азербайджанської Azenco ASC та українськими ТОВ "Хорос" та Корпорацією виробничих та комерційних підприємств "СОЮЗ", які мали виконати низку будівельних робіт з постачанням обладнання.

Я повідомляє Апостроф, аудитори зазначають: "Фактично виконання робіт та постачання устаткування за укладеними НЕК "Укренерго" контрактами здійснювалося вітчизняними субпідрядними організаціями".

"Ревізійними діями встановлено, що фактична вартість робіт, які виконувалися субпідрядниками для зазначених підприємств-підрядників, з якими НЕК "Укренерго" уклало контракти, менша на 666,4 млн грн, ніж передбачено цими контрактами", – сказано в листі ДАС до Кабміну.

Прикладом таких контрактів названо угоду між "Укренерго" із ТОВ "Спільне Казахтансько-Українське підприємство "Союзкомплект" (Республіка Казахстан) щодо об’єкту будівництва "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Новокиївська". У ньому йшлося про постачання та встановлення устаткування за ціною $31 млн 286,4 тис.

"Встановлено різницю між вартістю субпідрядних робіт та вартістю передбачених робіт за контрактом на загальну суму 280,5 млн грн, або 32,7%, від загальної вартості контракту, що свідчить про необґрунтоване (зайве) витрачання коштів НЕК "Укренерго" та завищення потреби у залученні кредитних коштів МФО", – йдеться в звіті аудиторів.

Як зазначається у статті, державні аудитори вказують, що зазначене, зокрема, є наслідком того, що форма контрактів, укладених за рахунок коштів МФО, не дає змогу забезпечити дієвий контроль за ефективним використанням кредитних коштів, позаяк не передбачає застосування вимог законодавства України у сфері будівництва.