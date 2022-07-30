Пільгова ціна на газ для забезпечення населення гарячою водою збережеться до вересня — Кабмін

Уряд продовжив на місяць спецзобов'язання НАК "Нафтогаз", а саме підконтрольному їй ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг", постачати газ по 7,42 грн/кубометр для гарячого водопостачання до 31 серпня включно.

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Відповідну постанову №839 опублікував Урядовий портал.

Тобто така ціна буде збережена ще на місяць для виробників теплової енергії, у тому числі ОСББ, ЖБК, які керують багатоповерхівками, в обсягах, необхідних для гарячого водопостачання.

До ціни додається тариф на послуги транспортування та коефіцієнт, що застосовується під час замовлення потужності на добу вперед.

Згідно з постановою, також до 31 серпня включно продовжуються накладені на "Нафтогаз Трейдинг" спецзобов'язання щодо забезпечення реалізації природного газу виробникам теплової енергії, а "Нафтогаз " має забезпечити поставку газу для цього.

Нагадаємо, раніше Харківська ТЕЦ-5 заявила про рішення зупинити роботу та законсервувати обладнання через збільшення цін на газ дочірньою компанією "Нафтогазу" "Нафтогаз-трейдинг".

Причиною такого рішення стало те, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня встановила для підприємств паливно-енергетичного комплексу нові розцінки на фіксовані обсяги газу, збільшивши їх утричі: з 7,9 тис грн до 29,4 тис грн за тисячу кубометрів пального. Після цього Кабмін наклав вказані спецзобов'язання на "Нафтогаз"

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