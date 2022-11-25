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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Половина житлового фонду Києва працює в режимі аварійного відключення електроенергії

Половина житлового фонду Києва працює в режимі аварійного відключення електроенергії

У Київській міській військовій адміністрації розповіли про ситуацію в столиці станом на 08:30.

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Так, 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

Також водопостачання в Києві відновлено повністю.

"Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації", - підкреслили в КМВА.

Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.

"Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва", - додали в КМВА.

Автор:
Світлана Манько