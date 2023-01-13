Попри потепління, обмеження електропостачання у Києві залишилися на колишньому рівні - Yasno

У п'ятницю,13 січня, на вулиці дещо потеплішало, проте обмеження на Київ залишилися такими ж, як і були 12 січня.

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Про це повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами", - зазначив він.

Нагадаємо, в столиці України завжди буде достатньо електропостачання для забезпечення побутових споживачів водопостачанням та опаленням, для цього доробляють нову схему постачання е/е. Далі її поширять на регіони.