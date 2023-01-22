Попри похолодання, "Укренерго" дещо збільшило ліміти споживання для всіх областей

Споживання електроенергії 22 січня дещо збільшилось через похолодання, дефіцит потужності залишається суттєвим.

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Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

Нагадаємо, що раніше у ДТЕК спростували інформацію, що вона нібито відключає будинки від електроенергії за скаргами сусідів, у яких світло відключили до цього.