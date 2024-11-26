Прайс-кепи на ринку електроенергії: імпорт, зобов’язання перед ЄС та нова генерація

З 1 грудня 2024 р. на спотових сегментах ринку електроенергії в Україні граничні ціни (прайс-кепи) не змінюються – таке рішення було прийнято на засіданні Регулятора, що відбулось 25 листопада.

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Чинні верхні граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках, грн/МВт·год

Імпорт електроенергії

В Департаменті енергоринку оцінюють, що чинні цінові обмеження не перешкоджають імпорту електроенергії. Проте наразі імпортери використовують доступну пропускну спроможність (1700 МВт) в середньому на 12%, навіть попри застосування обмежень споживання. Максимально імпорт у пікові вечірні години протягом показника у 800 МВт, що навіть не становить 50% від можливостей. А середній показник за листопад на години "вечірнього піка" - лише 450-470 МВт.

З початку листопада (1-25) було імпортовано сумарно 120 тис. МВт·год.

Середній погодинний імпорт електроенергії, за відповідний місяць (серпень-листопад 2024 р.), МВт. Джерело: моніторинг ExProElectricity на основі даних ENTSO-ETransparencyPlatform

З 1 грудня 2024 р. максимально доступна потужність для імпорту буде збільшена до 2100 МВт, проте за чинних обмежень повноцінного заповнення перетину не слід очікувати. На нарадах у високих кабінетах обговорюються шляхи залучення імпорту, але є ризик, що механізми будуть не ринкові та спричинять ще більшу "боргову яму" на українському ринку електроенергії.

Розвиток нової генерації

"Прайс-кепи в нинішньому своєму вигляді не дозволяють розвивати внутрішній ринок "добового перенесення". Йдеться про батарейки. Наразі функцію "добового перенесення" здійснюють тільки гідроакумулюючі електростанції… Якби прайс-кепи були вищі, вони б дозволяли здійснювати "добовий переніс". І ми б в Україні купували, імпортували обладнання для газової генерації, системи накопичення енергії, розвивали б свій ринок", - окреслив ще один ризик співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, бізнесмен та інвестор у ВДЕ Ігор Тинний у коментарі для ExPro.

Також, потенційні інвестори у малу газову генерацію, в тому числі навіть державні, підтверджують, що чинні цінові обмеження не спонукають до побудови нових обʼєктів. Тому початок роботи для ряду проєктів переносять на 2025 або навіть 2026 р.

Відповідність європейському законодавству

Україна працює над впровадженням принципів Четвертого енергопакета ЄС "Чиста енергія для всіх європейців", компонентами якого є низка європейських директив та регламентів, зокрема, Директива про загальні правила внутрішнього ринку електроенергії (ЄС) 2019/944 та Регламент про внутрішній ринок електроенергії (ЄС) 2019/943. Відсутність як верхніх, так і нижніх цінових обмежень (окрім технічних) на ринкових сегментах є одним із пунктів, який має бути імплементовано. В тому числі це одна з необхідних умов для повноцінного об’єднання ринків України та ЄС (так званий market coupling).

Таким чином, скасування поточних цінових обмежень на короткострокових сегментах ринку є неминучим кроком в рамках європейської інтеграції. На сьогодні на європейських ринках діють такі технічні обмеження: на ринках «на добу наперед» максимальні граничні ціни визначені на рівні 4000,0 євро/МВт·год, а на внутрішньодобовому ринку – 9999,99 євро/МВт·год.

Задля уникнення маніпуляцій та гучних заголовків у ЗМІ та tg-каналах, слід зазначити, що встановлення прайс-кепів умовно на рівні в 4000 євро не означатиме підвищення фактичних цін до такого рівня. Наприклад, навіть за чинних обмежень в Україні, які є низькими як для рівня ЄС, погодинні ціни на ринку "на добу наперед" сягали "цінової стелі" у 21% розрахункових періодів. Найбільше – у 9-11, 16-17 годинах.

Очевидно, що повне скасування граничних цін є досить різким кроком для Регулятора, у такому випадку слід було б представити план або дорожню карту щодо послаблення цінових обмежень, з поступовим наближенням до європейських норм.

В Регуляторі не виключають, що у грудні можуть знову розпочати процедуру щодо перегляду прайс-кепів, у випадку зміни ситуації на українському та сусідніх ринках. Водночас, прийняття нового рішення у будь-якому випадку не буде достатньо оперативним через регуляторні рамки, а такий підхід не сприятиме прогнозованості для учасників ринку, імпортерів та кінцевих споживачів.